По оперативной информации оружие принадлежало мотострелковому полку 11-го армейского корпуса береговых войск РФ.

Работники ГБР обнаружили на освобожденной территории Харьковской области очередной тайник с русским оружием, который оккупанты не успели забрать с собой во время отступления.

Как сообщает пресс-служба ГБР, схрон оборудовали в лесополосе на территории Великобурлукского района. В тайнике были противотанковые гранаты, разнообразные мины, гранатометы, осколочно-фугасные заряды, ящики с патронами разного калибра, кассетные боеприпасы. Общий вес найденного оружия более 10 тонн.

Кроме того, рашисты оставили в лесополосе еще и противотанковую управляемую ракету и зенитную установку "ЗУ-23". По оперативной информации оружие принадлежало мотострелковому полку 11-го армейского корпуса береговых войск РФ.

"Все оружие ГБР изъяло и готовит для передачи одной из бригад ВСУ. Украинские же защитники говорят, символично, что оружие с которым оккупанты пришли на нашу землю, будет использовано против них самих", - сказано в сообщении.

Найденные склады оккупантов в Украине-детали

На Черниговщине правоохранители обнаружили схрон с российской бронированной военной техникой. Согласно информации, военнослужащие Национальной гвардии Украины совместно с работниками Службы безопасности Украины и представителями других силовых структур во время проведения контрдиверсионных мероприятий обнаружили скрытые гранаты, патроны и бронированную технику.

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