Мужчина, предположительно, работал на секретную службу ФСБ РФ

Российского дипломата обнаружили мертвым в Берлине. Мужчина мог выпасть из окна.

Об этом пишет немецкое издание Der Spiegel.

По предварительным данным, 35-летний мужчина выпал из окна на верхнем этаже здания. Погибший был аккредитован как второй секретарь российского посольства с лета 2019 года.

В свою очередь службы безопасности Германии считают, что дипломат работал на секретную службу ФСБ РФ. Предположительно, он мог быть связан с высокопоставленным офицером второй службы ФСБ.

Читайте такжеК консульству России в Одессе принесли гроб с "грузом 200" (фото)По данным Bellingcat, в Берлине погиб сын заместителя директора второй службы ФСБ и начальника Управления ФСБ по защите конституционного порядка Кирилл Жало. Его работу связывают с делом об убийстве в Тиргартене летом 2019 года

Некоторые немецкие СМИ сообщают, что погибшего дипломата доставили в Россию. В посольство РФ отметили, что произошла трагическая случайность.

НАТО выслала российских дипломатов из Брюсселя

Ранее сообщалось, что лидеры НАТО договорились выслать восьмерых российских дипломатов и упразднить должности еще двух дипломатических работников.

Решение касается российских дипломатов, которые являются "необъявленными офицерами российской разведки".

Российский сенатор Климов заявил, что это решение "без ответа не останется".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что это не связано с конкретным событием, однако Альянсу необходимо проявлять бдительность перед лицом "злонамеренной" деятельности России.

Автор: Анастасия Горбачева