Водитель сбил трех мужчин, которые стояли на обочине. Из них выжил только 19-летний парень.

В Суворовском районе Одессы пьяный водитель на автомобиле Mazda съехал с дороги и смертельно травмировал двух пешеходов.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, авария произошла сегодня ночью на Хаджибейской дороге.

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Установлено, что водитель Mazda, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения, выехал за пределы проезжей части и сбил трех мужчин в возрасте 36-ти, 31-го и 19-лет, которые стояли на обочине.

Отмечается, что в аварии выжил только 19-летний пострадавший, который доставлен в больницу.

По факту открыто производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Назначен ряд экспертиз.

В настоящее время 47-летний водитель задержан, с ним проводятся неотложные следственные действия.

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Автор: Лариса Козовая