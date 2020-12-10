В Суворовском районе Одессы пьяный водитель на автомобиле Mazda съехал с дороги и смертельно травмировал двух пешеходов.
Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, авария произошла сегодня ночью на Хаджибейской дороге.
Читайте такжеВ Одессе задержаны двое иностранцев за разбойное нападение на киевлянку (фото, видео)
Установлено, что водитель Mazda, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения, выехал за пределы проезжей части и сбил трех мужчин в возрасте 36-ти, 31-го и 19-лет, которые стояли на обочине.
Отмечается, что в аварии выжил только 19-летний пострадавший, который доставлен в больницу.
По факту открыто производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Назначен ряд экспертиз.
В настоящее время 47-летний водитель задержан, с ним проводятся неотложные следственные действия.
Вас также могут заинтересовать другие новости:
- В Одесской области мужчина напал с ножом на знакомого в маршрутке и ограбил его (фото)
- В центре Одессы неизвестный бросил "коктейль Молотова" в припаркованный автомобиль (фото)
- В Одессе мужчина порезал себе вены и открыл газ, угрожая взорвать дом с людьми
- В Одессе мужчина умер прямо на улице, "скорая" ехала на вызов почти час
- В Одесской области мужчина устроил скандал на почте и пытался сбить полицейских (фото, видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram