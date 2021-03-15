В полиции раскрыли подробности ночного ДТП в Деснянском районе столицы, унесшего жизни двух человек. Устроил его, по предварительным данным, пьяный водитель.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
Авария произошла на перекрестке проспекта Шухевича и бульвара Перова.
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"Предварительно полицейские установили, что водитель автомобиля "Тойота", двигаясь по проезжей части не справился с управлением и столкнулся с автомобилем "Шкода", который остановился на перекрестке на красный сигнал светофора. В результате ДТП водитель легковушки, 1979 года рождения и пассажирка скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении.
Драгер показал у водителя наличие алкоголя в крови. Мужчину 1992 года рождения задержали.
По факту начато уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами которые управляют транспортными средствами. Виновнику ДТП грозит от пяти до десяти лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
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