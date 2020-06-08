На Житомирщине в результате ДТП погибли трое взрослых и младенец (фото)

Водитель Mitsubishi и 18-летняя пассажирка Lanos получили телесные повреждения и доставлены в местную райбольницу.

В Житомирской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли трое взрослых и 9-месячный ребенок.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Житомирской области, ДТП произошло на автодороге Орехов - Сливочное, вблизи села Скребеличи.

По предварительным данным, водитель автомобиля Mitsubishi, 23-летний житель города Овруч, выезжая со второстепенной дороги на главную, столкнулся с автомобилем Daewoo Lanos под управлением 24-летнего жителя райцентра.

"В результате ДТП погибли водитель и пассажиры автомобиля Lanos: 50-летняя жительница Овручского района, 46-летняя женщина и 9-месячная девочка, жительницы Овруча", - говорится в сообщении.

Водитель Mitsubishi и 18-летняя пассажирка Lanos получили телесные повреждения и доставлены в местную райбольницу.

Сейчас идет установление всех причин и обстоятельств происшествия. Предварительная правовая квалификация события - ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, на Ривненщине полиция установила виновника масштабного ДТП, в результате которого погибли четверо людей, среди них - трехлетний ребенок.

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