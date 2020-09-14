51-летний львовянин, не справился с управлением, выехал на обочину дороги и совершил наезд на двух работников дорожно-строительной компании, которые в момент аварии выполняли дорожные работы.

Во Львовской области в результате наезда автомобиля «Газель» на дорожных рабочих, которые работали на обочине дороги, один человек погиб, еще один госпитализирован.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Львовской области, ДТП произошло сегодня, 14 сентября, в 9:00 на автодороге «Львов-Ужгород», недалеко от города Новый Калинов Самборского района.

В частности, как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля «Газель» - 51-летний львовянин, не справился с управлением, выехал на обочину дороги и совершил наезд на двух работников дорожно-строительной компании, которые в момент аварии выполняли дорожные работы.

В этой связи от травм, полученных в результате ДТП, на месте погиб 26-летний житель Самбора. Кроме того, с телесными повреждениями госпитализировали 45-летнего жителя района.

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Водитель автомобиля «Газель» задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По факту следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта полиции Львовщины открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - до восьми лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается. Вскоре суд изберет задержанному меру пресечения.

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Автор: Виталий Саенко