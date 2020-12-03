В результате ДТП погибли двое жителей Ривненской области, и один - Львовской.

Во Львовской области в результате столкновения легкового автомобиля "Ауди" с микроавтобусом "Мерседес Спринтер" погибли три человека.

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Как сообщает Отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области, ДТП произошло сегодня, 3 декабря, около 06:00 на автодороге "Львов-Луцк" неподалёку от села Сабановка Радеховского района.

Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля "Ауди", 50-летний местный житель, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с микроавтобусом "Мерседес Спринтер", которым управлял житель Ривненской области в возрасте 35 лет.

"В результате столкновения водитель легкового авто погиб на месте происшествия. Водитель микроавтобуса и его 56-летняя пассажирка, также жительница Ривненской области, получили телесные повреждения, от которых скончались в больнице", - говорится в сообщении.

По факту ДТП начато уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

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Автор: Светлана Макринская