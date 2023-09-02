Сейчас продолжаются суды. К делу привлекли Офис генерального прокурора.

Министерство обороны судится с предприятием, которое поставляло некачественные сухпайки для армии. Ведомство требует взыскания предварительной оплаты и пени на более 456 млн грн.

Как сообщили в Минобороны, договор с предприятием был заключен в марте 2022 года для обеспечения Киевского гарнизона.

"Компания неоднократно нарушила условия договора, в результате чего в декабре 2022 года Министерством обороны Украины подан иск к предприятию о взыскании предварительной оплаты и пени на общую сумму 456, 660 млн грн (430 млн - сумма договора, 26,660 млн - пеня)", – отмечают в министерстве.

9 января этого года Хозяйственный суд Киева арестовал счета компании, а через месяц к делу привлекли офис генерального прокурора. 1 сентября суд удовлетворил требования о расторжении дополнительного соглашения с поставщиком, 6 сентября будет рассматриваться иск Минобороны к компании относительно основного договора.

Закупки в Минобороны - последние новости

В начале августа СМИ выяснили, что Минобороны заключило контракт с турецкой фирмой на поставку летних курток по цене 29 долларов за единицу. Позже в украинских документах заметили уже зимние куртки по 86 долларов.

Глава ведомства Алексей Резников предположил, что цены в турецких документах могли заменить, чтобы уклониться от налогов в Турции.

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