В Одесской области демонтировали памятник советскому командиру Котовскому

Сложности с демонтажем скульптуры возникли из-за того, что она располагалась на частной территории.

В Белгород-Днестровском районе Одесской области демонтировали памятник командиру красноармейских отрядов Григорию Котовскому.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в соцсетях сообщил руководитель инициативы «Декоммунизация. Украина» Вадим Поздняков.

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По его словам, изваяние советскому военачальнику до сих пор находилось в селе Староказачье. Сложности с его демонтажем возникли из-за того, что скульптура располагалась на частной территории.

«Пришлось вести переговоры с собственником земельного участка, сейчас они завершились успешно», - сообщил Поздняков.

По его данным, в Одесском регионе имеется еще памятник Котовскому в Чабанке (ныне пгт. Черноморское Лиманского района) и его мавзолей в городе Подольске.

Справка. Григорий Котовский - российский революционер, советский военный и политический деятель, участник гражданской войны, родился в 1881 году.

Сделал карьеру от уголовного преступника, промышлявшего в Бессарабии, до члена союзного, украинского и молдавского центрального исполнительного комитета. Член Реввоенсовета СССР. В советское время официально именовался «героем гражданской войны».

Котовский был убит 6 августа 1925 года во время отдыха в совхозе Чабанка под Одессой (ныне - пгт. Черноморское). Похоронен в Бирзуле (позже – Котовск, ныне – Подольск) Одесской области. Тело его забальзамировали и поместили в специально оборудованный мавзолей, который существует по сегодняшний день.

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