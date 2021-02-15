Полиция устанавливает обстоятельства смерти четырех человек в Новой Каховке в Херсонской области.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области.
В понедельник, 15 февраля, около 9:50 в полицию обратилась глава ОСМД одного из домов в Новой Каховке. Женщина рассказала, что жительница одной из квартир уже третий день не открывает дверь и не выходит из дома. В то же время соседи говорят, что в ее квартире горит свет и работает телевизор. Для проверки по указанному адресу выехала следственно-оперативная группа подразделения полиции и сотрудники ГСЧС.
Читайте такжеРасчленил и бросил в сарай: на Луганщине расследуют жуткое убийство - первые подробности (видео)
С помощью выдвижной лестницы спасатели поднялись к окну квартиры и увидели, что в кухне на полу лежат четверо людей. Тогда через балкон они попали в квартиру и открыли входную дверь.
"Во время осмотра места происшествия были обнаружены без признаков жизни владелица квартиры, еще одна женщина и двое мужчин. Согласно предварительному осмотру судмедэксперта, следов насильственной смерти не обнаружено», - рассказали в полиции.
В настоящее время проводятся следственные действия. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти умерших. Событие предварительно квалифицируется по п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство» с пометкой «несчастный случай».
Вас также могут заинтересовать новости:
- Полиция квалифицировала как самоубийство гибель мужчины на детской площадке в Киеве
- Во Львове обрушилось здание, под завалами погиб мужчина (фото)
- В ДТП с полицейским авто в Винницкой области травмировались четыре человека (фото)
- Под Днепром военнослужащий задушил коллегу, который накануне убил женщину - СМИ
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram