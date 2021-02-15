Согласно предварительному осмотру судмедэксперта, следов насильственной смерти не обнаружено.

Полиция устанавливает обстоятельства смерти четырех человек в Новой Каховке в Херсонской области.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области.

В понедельник, 15 февраля, около 9:50 в полицию обратилась глава ОСМД одного из домов в Новой Каховке. Женщина рассказала, что жительница одной из квартир уже третий день не открывает дверь и не выходит из дома. В то же время соседи говорят, что в ее квартире горит свет и работает телевизор. Для проверки по указанному адресу выехала следственно-оперативная группа подразделения полиции и сотрудники ГСЧС.

Читайте такжеРасчленил и бросил в сарай: на Луганщине расследуют жуткое убийство - первые подробности (видео)

С помощью выдвижной лестницы спасатели поднялись к окну квартиры и увидели, что в кухне на полу лежат четверо людей. Тогда через балкон они попали в квартиру и открыли входную дверь.

"Во время осмотра места происшествия были обнаружены без признаков жизни владелица квартиры, еще одна женщина и двое мужчин. Согласно предварительному осмотру судмедэксперта, следов насильственной смерти не обнаружено», - рассказали в полиции.

В настоящее время проводятся следственные действия. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти умерших. Событие предварительно квалифицируется по п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство» с пометкой «несчастный случай».

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Денис Прядко