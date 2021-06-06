Операция с кодовым названием "Кличко" началась еще в конце апреля.

В Чехии задержали четырех украинцев, которых обвиняют в том, что они нелегально поставляли дешевую рабочую силу из Украины на чешский рынок труда. Расследование этой схемы стало одной из крупнейших полицейских операций в Чехии за последние годы.

Об этом сообщают "Радио Свобода" и чешский портал Idnes.cz.

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Полиция города Пардубице (130 км от Праги), в сотрудничестве с Таможенной администрацией соседнего города Градец-Кралове разоблачили группу злоумышленников, которые поставляли в Чехию дешевую рабочую силу.

По информации чешских изданий, руководили схемой несколько украинцев из Закарпатской области, которые искали работу для местных жителей по всей Чехии. Работников трудоустраивали фактически нелегально: они ездили на трехмесячные смены в основном по туристическим визам, не имея разрешения на работу. В Чехию приезжали через Венгрию, Словакию и Польшу. Речь шла о поставках рабочей силы преимущественно в сельскохозяйственные фирмы Чехии (до 80% случаев), а также на другие низко оплачиваемые работы.

Иностранцы (в основном украинцы) работали за часть зарплаты, которую им должен был выплатить работодатель, а остальные деньги присваивали себе руководители нелегальной сети трудоустройства.

«Мы задержали главного члена банды, который называет себя «боссом», членов его семьи и еще двух человек, перевозивших работников в Чехию», - пояснил на пресс-конференции в Пардубице следователь Ондржей Старый.

Возраст задержанных составляет от 34 до 43 лет, предварительно им предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов, за что украинцам грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

Пресс-секретарь полиции города Пардубице Ева Матурова подтвердила, что это одна из крупнейших полицейских операций за последние годы.

Операция с кодовым названием «Кличко» началась еще в конце апреля. В ней приняли участие около 100 сотрудников полиции и более 50 сотрудников таможни. Они провели обыски в местах проживания подозреваемых, в общежитиях украинских рабочих, офисах и сельскохозяйственных кооперативах - всего в 20 местах в пяти регионах Чехии, пояснила Матурова.

Марек Вотка, корреспондент Idnes.cz, рассказал, что в процессе общения с представителями полиции удалось выяснить, что арестованные были украинцами из Закарпатья, которые вложили деньги в недвижимость. Двое из четырех задержанных имели резиденции в Градец-Кралове и Среднечешском крае.

«Я понял, что это была очень богатая и влиятельная закарпатская семья. И местные люди сами обращались к ним за помощью в поиске работы в Чехии», - рассказывает чешский журналист.

Злоумышленников удалось задержать из-за махинаций с выплатами налогов. Деньги, которые руководители схемы недоплачивали работникам из Украины, они снимали небольшими суммами в нескольких банкоматах, всегда на суммы до 10 тыс. крон, таким образом избегая отчетности и проверок. Также через подставные компании они распределяли деньги по фиктивным счетам. С января 2018 года до апреля 2020 был нанесен ущерб на сумму почти 41 млн крон (более 52 млн грн), по данным следствия.

Именно чешская налоговая служба и заметила странное поведение девяти юридических лиц и начала мониторинг их сложных бухгалтерских операций.

Сейчас четверо задержанных находятся в предварительном заключении.

В украинском консульстве в Брно сообщили, что о полицейской операции узнали из новостей, хотя полиция должна была сообщить о задержании украинских граждан.

«Мы сразу позвонили в полицию города Пардубице, где нам отказались подтвердить эти сообщения устно. Тогда мы направили им официальный запрос, но ответа пока мы не получили. Мы будем просить о встрече, потому что, согласно Венской конвенции, они должны нас проинформировать. И такого ранее не было, чтобы полиция не информировала консульство», - рассказала консул Украины в Брно Анна Прошко.

При этом она отметила, что не уведомлять консульство полиция могла и по просьбе самих задержанных.

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Автор: Елена Коваленко