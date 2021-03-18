Новости Украины: в больнице на Днепропетровщине мужчина устроил пьяный дебош
Пьяный парень ворвался в больницу под Днепром и напал на медиков. В результате столкновений пострадала 65-летняя санитарка.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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22-летнего нарушителя скрутили сами же врачи.
Как выяснили правоохранители, он пациентом не был, а пошел с кулаками на медиков, потому что те забрали на "скорой" его нетрезвого друга, который спал на обочине.
Разъяренный молодой человек пешком пришел в больницу, чтобы выразить свое возмущение.
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