22-летнего нарушителя скрутили сами же врачи.

Пьяный парень ворвался в больницу под Днепром и напал на медиков. В результате столкновений пострадала 65-летняя санитарка.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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22-летнего нарушителя скрутили сами же врачи.

Как выяснили правоохранители, он пациентом не был, а пошел с кулаками на медиков, потому что те забрали на "скорой" его нетрезвого друга, который спал на обочине.

Разъяренный молодой человек пешком пришел в больницу, чтобы выразить свое возмущение.

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Автор: Яна Ставская