В областном центре экстренной медпомощи заявили, что диспетчер проходил стандартный чек-лист.

Диспетчер "скорой" в Днепре отказалась отправлять бригаду медиков для парня и девушки, которые пострадали в аварии и просили о помощи у прохожих.

Об этом сообщают ДніпроNEWS.

Местный житель Евгений Иванов заметил двух человек рядом с поврежденным скутером посреди дороги в городе. Мужчина позвонил диспетчеру, однако в ответ женщина начала расспрашивать детали о личностях пострадавших и их состоянии. Наконец операторша колл-центра нагрубила и положила трубку.

Диспетчер: Скажите, что у нее травмировано.

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Д.: Ты что, белены объелся, что ли?

Иосифа.: Что?

Д. (повысила голос): Я спрашиваю, что с ней?! Что травмировано?!

Иосифа.: Я не знаю, что травмировано. Я не врач.

Д.: Так посмотрите!

Иосифа.: Вы нормальная, или нет?

Д.: До свидания.

Врачей удалось вызвать другим свидетелям происшествия.

В областном центре экстренной медпомощи пояснили, что диспетчеру необходимо уточнять все детали происшествия, чтобы знать, какую команду медиков направлять на вызов.

"Мы должны знать, какое именно количество медиков нужно отправлять, какого профиля. (Или) отправлять ближайшую любую, если умирает, или же со станции, если там травмы. Либо же "скорая" может приехать через полчаса. Сначала кому-то жизнь спасти с инфарктом или инсультом, или утопленного ребенка. Поэтому человек обязан ответить на чек-лист, который является стандартным и единственным во всем мире", – заявил директор областного центра Радий Шевченко.

Но подать заявление в полицию на диспетчера, которая бросила трубку, мужчина имеет полное право.

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Автор: Иван Бойко