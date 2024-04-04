Речь идет о событиях декабря, когда более миллиона абонентов потерял сигнал сети.

Выяснилось, что за крупнейшей атакой на "Киевстар", которую пережил оператор в декабре 2023 года, стояла хакерская группировка SandWorm.

Речь идет о штатном подразделении российского ГРУ. Детали сообщил начальник Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк.

Сейчас киберспециалисты и следователи Службы безопасности Украины собирают доказательную базу на вражеских хакеров. После проведения всех экспертиз и объявления подозрений материалы этого расследования будут переданы в Международный уголовный суд в Гааге, сказал он.

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"Мы работаем, чтобы по нашему законодательству объявить подозрения, а в дальнейшем передать эти дела в МУС. Военных преступников должны судить на международном уровне!" - отметил Витюк.

Он подчеркнул, что кибератаки по гражданской инфраструктуре должны быть признаны военными преступлениями. По словам главы Департамента кибербезопасности, сейчас СБУ проводит ряд экспертиз относительно пораженных хакерами систем и нанесенного ущерба. Также спецслужба направила запросы на получение дополнительной информации от международных партнеров.

Витюк подчеркнул, что в рамках уголовного производства, ГКИБ прорабатывает всех участников вертикали, которые были причастны к этой атаке.

"Отвечать за содеянное должен не только конкретный хакер, но и, как минимум, руководитель воинской части и руководство спецслужбы, которая осуществляет деструктивную деятельность", - убежден руководитель ГКИБ.

В то же время он подчеркнул, что в мире насчитывается всего три кейса, когда объявлялись подозрения хакерам за кибератаки на инфраструктуру. Причем один из них - результат СБУ.

Что известно о сбое в Киевстар - хронология событий

12 декабря 2023 года в работе украинского оператора "Киевстар" произошел мощный сбой. Пользователи массово сообщали об отсутствии связи и интернета. Кроме того, не работал сайт оператора.

13 декабря "Киевстар" понемногу начал восстанавливать сервис голосовых звонков. Он стал доступен не автоматически - для обновления в сети следовало перезагрузить телефон. В то же время услуга мобильного интернета все еще была недоступна. Также проблемы с сетью продолжались в Одесской области.

15 декабря "Киевстар" полностью восстановил работу мобильного интернета по всей стране и подавляющего большинства базовых станций мобильной связи.

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