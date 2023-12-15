Компания активно работает над запуском SMS и восстановлением доступа к "Мой Киевстар".

Мобильный оператор "Киевстар" полностью возобновил работу мобильного интернета во всей стране и подавляющего большинства базовых станций мобильной связи. Об этом компания сообщила в своем Facebook.

Отмечается, что "Киевстар" возобновил доступ к мобильному интернету по всей стране, активно работает над запуском SMS и восстановлением доступа к "Мой Киевстар" и возобновил работу более 95% базовых станций мобильной связи.

"Сеть стабилизируется и работает во всех стандартах, в том числе 4G. Это означает, что скоро качество связи будет улучшаться. Даже если сейчас она работает с уменьшенной скоростью. В некоторых населенных пунктах все еще могут возникать кратковременные сложности со связью. Однако, наши специалисты оперативно их устраняют", - уточнили в компании.

Как известно, 12 декабря в работе мобильного оператора "Киевстар" произошел масштабный сбой. Полностью отсутствовали мобильная связь, интернет и не работал сайт оператора. В компании пояснили, что сеть подверглась мощной хакерской атаке.

Проблемы в работе "Киевстар" - последние новости

13 декабря стало известно, что "Киевстар" понемногу начинает "оживать" после масштабного сбоя. В частности, компания начала восстанавливать сервис голосовых звонков. При этом услуга мобильного интернета все еще оставалась недоступной.

В пятницу, 15 декабря, "Киевстар" стабилизировал работу связи в Киеве. Как сказали в компании, "эта хакерская атака превратилась в многочасовой марафон работы".

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