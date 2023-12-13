"Киевстар" понемногу начинает восстанавливать сервис голосовых звонков. Об этом сообщают некоторые абоненты оператора.
Сервис становится доступным не автоматически - для обновления в сети следует перезагрузить телефон. В то же время услуга мобильного интернета все еще недоступна. Также проблемы с сетью в Одесской области.
Как сообщают в пресс-службе "Киевстар", по состоянию на 18:00 специалисты компании начали включение голосовой связи по всей Украине.
В то же время отмечается, что восстановление услуг будет происходить постепенно, поэтому до конца дня еще возможны кратковременные сложности. В случае, если связь не появляется, рекомендуется перезагрузить телефон и отключить услугу VoLTE.
"В настоящее время мы работаем над восстановлением передачи данных и SMS и надеемся, что они также будут доступны в течение суток. После полного восстановления сети мы обещаем подготовить компенсации всем абонентам и корпоративным клиентам, которые не могли воспользоваться сервисами компании", - сообщают в пресс-службе.
Сбой в работе "Киевстар"
12 декабря произошел масштабный сбой в работе украинского оператора "Киевстар". Отсутствовали мобильная связь, интернет и работал сайт оператора. В "Киевстар" пояснили, что сеть подверглась мощной хакерской атаке.
Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту кибератаки на "Киевстар". Одной из версий считается, что за хакерской атакой могут стоять спецслужбы РФ.