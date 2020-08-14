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В Одессе охранник "заминировал" аэропорт из-за нехватки внимания к себе (видео)

08:55, 14 августа 2020
Происшествия
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В Одессе искали взрывчатку в аэропорту / фото odessa.travel

Как сообщает ТСН, злоумышленник на несколько часов заблокировал работу аэропорта, сообщив о взрывчатке в его терминале. Звонок он осуществил с собственного телефона, заявив полиции, что в определенное время подорвет пассажирский комплекс одесского аэропорта.

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Из-за этого сообщения с терминала пришлось эвакуировать более 300 человек, однако взрывчатки там не нашли. Через полчаса "минер" был задержан. Им оказался житель северной части области, работающий в Одессе охранником частной фирмы.

Свой поступок мужчина объяснил нехваткой внимания к собственной персоне. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

"Минирования" в Украине: что происходит

  • Последние несколько лет в Украине участились случаи ложных сообщений о взрывчатке. В абсолютном большинстве правоохранители не обнаруживают опасности после проверки указанных объектов.
  • Недавно в Киеве был задержан "минер" станции метро "Вокзальная".
  • До этого еще один подобный "шутник" получил от киевского суда приговор в два года тюрьмы за "минирование" подземки.

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Автор: Юрий Годован

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