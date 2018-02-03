В Киеве произошел пожар в детском отделении психиатрической больницы

20:16, 03 февраля 2018
Происшествия
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фото УНІАН

Читайте такжеВ Киеве горела многоэтажка, один человек погибОб огне стало известно в 17:25. В 18:12 пожар на площади 15 кв м был локализован, а в 18:19 ликвидирован. Во время пожара из здания на безопасное расстояние выведено 17 детей. Пострадавших нет.

Всего на месте происшествия работали 23 сотрудника ГСЧС и пять единиц спецтехники.

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