В Киеве произошел пожар в детском отделении психиатрической больницы

Во время пожара из здания на безопасное расстояние выведено 17 детей.

В столичной психиатрической больнице им. Павлова в детском отделении загорелся один из кабинетов на четвертом этаже. Об этом сообщается на странице Главного управления ГСЧС в Киеве в Facebook.

Читайте такжеВ Киеве горела многоэтажка, один человек погибОб огне стало известно в 17:25. В 18:12 пожар на площади 15 кв м был локализован, а в 18:19 ликвидирован. Во время пожара из здания на безопасное расстояние выведено 17 детей. Пострадавших нет.

Всего на месте происшествия работали 23 сотрудника ГСЧС и пять единиц спецтехники.