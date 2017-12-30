На Житомирщине пожарные ликвидировали возгорание частного дома

На Житомирщине пожарные ликвидировали возгорание крыши частного дома. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области.

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30 декабря в 05:39 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в частном кирпичном жилом доме в селе Квитневое Малинского района. Об этом спасателям сообщил владелец жилья, который и обнаружил возгорание.

На месте происшествия бойцы ГСЧС установили, что из-за позднего вызова огонь успел охватить крышу дома на площади 40 квадратных метров и существует угроза его распространения на расположенную неподалеку хозяйственную постройку. Огнеборцы пожар локализовали в 06:06 и в 07:25 – ликвидировали. Огнем уничтожена крыша жилого дома. Хозяйственная постройка не пострадала. Погибших и травмированных нет.

К ликвидации чрезвычайного происшествия привлекалось 4 спасателей и 1 единица пожарной техники.

Пока окончательные обстоятельства пожара устанавливаются специалистами.