В Харькове задержали генерал-майора ВСУ по подозрению в растрате 2,4 миллиона (фото)
21:22, 17 ноября 2017Политика
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Для начальника Харьковского национального университета Воздушных Сил потребуют арест.
Алимпиева задержала военная прокуратура / facebook.com/LlutsenkoYuri
Военная прокуратура задержала начальника Харьковского национального университета Воздушных Сил им. Кожедуба генерал-майора Андрея Алимпиева.
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Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
По словам главы ГПУ, Алимпиев подозревается в растрате 2,4 млн грн в пользу двух ООО при закупке горючего.
"Будем ходатайствовать об аресте и отстранении от занимаемой должности", - подчеркнул Луценко.
Как сообщал УНИАН, в конце октября двух подполковников полиции Днепропетровской области задержали за вымогательство 20 тыс. долларов взятки.
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