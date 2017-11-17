В Харькове задержали генерал-майора ВСУ по подозрению в растрате 2,4 миллиона (фото)

21:22, 17 ноября 2017
Политика
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Для начальника Харьковского национального университета Воздушных Сил потребуют арест.

Алимпиева задержала военная прокуратура / facebook.com/LlutsenkoYuri

Военная прокуратура задержала начальника Харьковского национального университета Воздушных Сил им. Кожедуба генерал-майора Андрея Алимпиева.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

По словам главы ГПУ, Алимпиев подозревается в растрате 2,4 млн грн в пользу двух ООО при закупке горючего.

"Будем ходатайствовать об аресте и отстранении от занимаемой должности", - подчеркнул Луценко.

Как сообщал УНИАН, в конце октября двух подполковников полиции Днепропетровской области задержали за вымогательство 20 тыс. долларов взятки.

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Теги: #задержание генерал-майора ВСУ#подозрение в растрате#Алимпиева задержали