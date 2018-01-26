Причиной катастрофы Ми-8 на Полтавщине могла быть неисправность вертолета - сын погибшего пилота

В компании "Украинские вертолеты", которой принадлежал вертолет, пока эту информацию не комментируют.

Сын погибшего в результате падения вертолета в Кременчуге борт-инженера Алексея Блинкова Максим не исключает, что вертолет был неисправен, и именно это стало причиной трагедии.

По его словам, он общался с представителями компании "Украинские вертолеты", которой принадлежал вертолет, и там говорили, что машина имела какие-то технические проблемы, сообщает ТСН.

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"Были слухи, что два дня подряд были какие-то технические неисправности. И, вроде бы, они могли повлиять, могли и не повлиять... Неизвестно. Но то, что какие-то неисправности два дня подряд у вертолета были - это 100%", - сообщил журналистам Максим Блинков.

В сюжете также отмечают, что киевский офис компании пока никаких комментариев не дает.

Как сообщал УНИАН, вечером 25 января в Кременчуге упал вертолет Ми-8, на борту которого находилось четверо человек - все погибли.