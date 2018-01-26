Полиция назвала основную версию падения вертолета в Кременчуге

Чтобы установить точную причину падения вертолета, правоохранители тщательно изучат данные с найденного на месте аварии бортового самописца.

Основной версией падения вертолета Ми-8 в Кременчуге Полтавской области, в результате чего погибли четыре человека, является ошибка пилота.

Об этом УНИАН сообщил начальник пресс-службы полиции Полтавской области Юрий Сулаев.

«Сейчас несколько версий того, что могло стать причиной падения вертолета вчера в Кременчуге. Не исключаем и технические неисправности вертолета. Но ряд деталей указывают на то, что пилот, скорее всего, не заметил растяжку телебашни, задел ее. После этого произошло падение вертолета. Эта версия сейчас одна из главных», - сказал Сулаев.

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Также правоохранитель напомнил, что вчера был найден бортовой самописец (черный ящик) и его данные будут изучаться, чтобы выяснить точную причину падения вертолета.

Сейчас в Кременчуг приехала авиационная инспекция, которая помогает следователям в работе.

Как сообщал УНИАН, 25 января около 19.15 в полицию Кременчуга поступила информация о падении вертолета в Автозаводском районе (микрорайон «Молодежный»). Вертолет Ми-8, принадлежавший частной авиакомпании «Украинские вертолеты», упал с последующим горением на открытой местности во время учебно-тренировочного полета, погибли четыре члена экипажа.

По факту падения вертолета открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.