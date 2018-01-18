На въезде в Украину обнаружили угнанный в Германии BMW

Патрульные совместно с пограничниками обнаружили в пункте пропуска Краковец автомобиль, который разыскивает Интерпол, сообщает патрульная полиция Львовской области.

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Около 5 часов утра 18 января в населенном пункте Краковец возле пункта пропкуска патрульные совместно с пограничниками остановили автомобиль марки BMW. Во время проверки документов выяснилось, что транспортное средство значится по учетам похищенных автомобилей Департамента международного полицейского сотрудничества НП Украины, как такой, что похищенный в конце сентября прошлого года в Германии. Автомобиль находится в розыске Интерпола.

На место вызвали следственно-оперативную группу. За рулем находился 28-летний иностранец. Водитель давал объяснения уже в Яворовском отделе полиции. Предварительная квалификация происшествия по ч.1 ст.198 УК украины (Приобретение, получение, хранение или сбыт имущества, полученного преступным путем).