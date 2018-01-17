В Запорожье задержали дезертира, который хотел вступить в российскую армию (фото)

Сотрудники СБУ задержали в Запорожье военнослужащего, который самовольно бросил службу и планировал вступить в ряды российской армии.

Как сообщает пресс-служба СБУ, правоохранители установили, что в конце апреля 2017 года украинский военнослужащий-контрактник самовольно покинул расположение своего подразделения, поддавшись пророссийской пропаганде о якобы «лучших» перспективах службы в рядах Вооруженных сил РФ.

Оперативники спецслужбы задержали дезертира в областном центре в одной из квартир, где он скрывался.

Читайте такжеСепаратистский скандал: в СБУ рассказали об обысках у подозреваемого в поддержке "ЛДНР" солиста львовской оперы«Во время проведения обыска в его временном месте проживания сотрудники СБ Украины изъяли пистолет Макарова, пистолет Форт и почти четыре тысячи патронов различного калибра. Также были обнаружены поддельные печати Министерства обороны Украины, МВД и одного из райвоенкоматов Запорожья. С помощью фальшивых печатей злоумышленник планировал изготовить новые документы, чтобы скрыть факт своего участия в антитеррористической операции на стороне украинской армии», - отмечается в сообщении.

Правоохранители открыли по данному факту уголовное производство по ч. 3 ст. 408 (дезертирство) УК Украины. Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Ранее СБУ предупреждала о системных провокациях российских спецслужб против украинских граждан. В ведомстве отметили, что российские спецслужбы совершили «очередную антиукраинскую провокацию», незаконно задержав в Москве гражданина Украины, участника Антитеррористической операции Олега Негоду, который ехал к своим родственникам.