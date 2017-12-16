На Житомирщине ликвидировали пожар в доме. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области.

Так, 15 декабря в 19:20 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в жилом доме в селе Зубринка Хорошивского района. Об этом спасателям сообщили селяне, которые заметили задымление из квартиры.

Читайте такжеНа Житомирщине во время пожара сгорел автомобиль

По прибытию дежурного караула пожарных к месту происшествия огнем была охвачена крыша дома. Силами бойцов ГСЧС в 19:40 пожар локализован, а в 21:55 ликвидирован. В результате происшествия погибших и травмированных не обнаружено. Огонь успел уничтожить кровлю и 30 кв. м. перекрытия помещения.

Причину пожара сейчас устанавливают специалисты.