На Львовщине задержали мэра во время попытки дать полицейским 2 тысячи долларов взятки

Правоохранители Львовской области сегодня задержали мэра одного из городов области при попытке дать полицейскому 2 тысячи долларов взятки.

Об этом сообщает Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.

За указанную сумму чиновник хотел «договориться» с оперативниками Управления защиты экономики во Львовской области о закрытии уголовного производства относительно хищения бюджетных средств в процессе проведения закупки.

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Оперативники установили, что одним из городских советов была приобретена у коммерческой структуры мусороуборочная техника по цене, завышенной на 295 тыс. грн. Кроме того, она не соответствовала требованиям тендерной документации.

Следственным отделом областной прокуратуры было открыто уголовное производство и установлены лица, причастные к этому преступлению.

Решается вопрос о задержании правонарушителя в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Статья 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины, в рамках которой проводилось задержание, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой, подчеркнули в полиции.