В Николаеве на территории школы задержали мужчину во время попытки похищения ребенка

В Николаеве на территории школы мужчина пытался похитить девятилетнего мальчика, ему помешали родители других детей, вскоре мужчину задержали.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области, инцидент произошел 10 ноября на территории Ингульского района города.

В милицию сразу обратилась мать мальчика.

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"По словам заявительницы, подозрительный мужчина, выпивший, вел себя неадекватно и, грубо общаясь с детьми, пытался вывести несовершеннолетних за территорию учебного заведения. Помешали это сделать родители детей, которые были рядом", - сообщили в ведомстве.

Злоумышленник скрылся, вскоре правоохранители его разыскали и доставили в Ингульский отдел полиции.

Сейчас 56-летний местный житель задержан следователем в порядке ст.208 УПК Украины.

Предварительная квалификация уголовного преступления - ч.2 ст.146 УК Украины «Незаконное лишение свободы или похищение человека», наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.