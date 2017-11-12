В Николаеве на территории школы задержали мужчину во время попытки похищения ребенка

17:01, 12 ноября 2017
Происшествия
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Подозрительный мужчина, в нетрезвом состоянии, вел себя неадекватно и, грубо общаясь с детьми, пытался вывести их за территорию школы.

Сейчас 56-летний местный житель задержан / фото УНИАН

В Николаеве на территории школы мужчина пытался похитить девятилетнего мальчика, ему помешали родители других детей, вскоре мужчину задержали.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области, инцидент произошел 10 ноября на территории Ингульского района города.

В милицию сразу обратилась мать мальчика.

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"По словам заявительницы, подозрительный мужчина, выпивший, вел себя неадекватно и, грубо общаясь с детьми, пытался вывести несовершеннолетних за территорию учебного заведения. Помешали это сделать родители детей, которые были рядом", - сообщили в ведомстве.

Злоумышленник скрылся, вскоре правоохранители его разыскали и доставили в Ингульский отдел полиции.

Сейчас 56-летний местный житель задержан следователем в порядке ст.208 УПК Украины.

Предварительная квалификация уголовного преступления - ч.2 ст.146 УК Украины «Незаконное лишение свободы или похищение человека», наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Теги: #Новости Николаева#похищения детей в Украине