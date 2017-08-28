На Житомирщине за сутки произошло 11 пожаров: среди прочего, специалисты зафиксировали возгорание мусора. Об этом УНИАН сообщили в управлении гражданской защиты населения Житомирской облгосадминистрации.

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Как отмечается в сообщении, огонь уничтожил жилые дома в селах Осова Емильчинского и Потиевка Радомышльского районов. В селах Головенко Житомирского, Щеиев Черняховского и Хычив Хорошевского районов сгорели деревянные матрацы, а вместе с ними огонь в общем испепелил 7 тонн сена, свыше 2 тонны соломы и 20 куб. м дров.

Кроме этого, горела хозяйственная постройка в селе Стрижевка Коростышевского района. Огнем уничтожена часть кровли и перекрытия. А в селе Подолянцы Чудновского района сгорел металлический вагончик.

«К тому же в селе Городское Коростышевского района произошло возгорание мусора на площади 50 кв. м. Практически все пожары происходят по неосторожности или нарушения гражданами правил пожарной безопасности»,- рассказал УНИАН главный специалист управления Николай Минчук.