В Николаевской области пьяный охотник случайно выстрелил в 9-летнюю девочку, ребенок в коме

В одном из сел Первомайского района Николаевской области мужчина, который возвращался с охоты, случайно дважды выстрелил из охотничьего ружья в 9-летнюю девочку, ребенок находится в коме. Как сообщили УНИАН в Первомайском отделе полиции, инцидент произошел 4 ноября.

В полиции подчеркивают, что 67-летний мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Он возвращался с охоты окраиной села и возле одного из домов встретил группу детей.

"Дети увидели у него в руках ружье и патронташ с патронами на поясе и начали просить пустые гильзы, он начал искать их по карманам. В это время произошел случайный выстрел, попавший в оба бедра девочки, находившейся среди группы детей", - сообщили в полиции.

Согласно заключению медицинского освидетельствования на состояние опьянения, в крови мужчины на момент обследования было 0,85 промилле алкоголя. Задержанный пояснил, что после охоты с другими охотниками употреблял спиртные напитки.

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Пострадавшая девочка в тяжелом состоянии была доставлена в детское отделение городской больницы, где медики оказали ей первую необходимую помощь. Сейчас ребенок находится в коме.

Полицейские задержали правонарушителя в порядке ст. 208 УПК Украины. На месте происшествия ими было изъято охотничье ружье, которое направили на исследование в экспертный центр.

Следователями Первомайского отдела полиции проводится расследование по уголовному производству, начатому по признакам ст.128 Уголовного кодекса Украины «Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение», санкция которой предусматривает наказание в виде общественных работ сроком от ста пятидесяти до двухсот сорока часов или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до двух лет.

В местной прокуратуре решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления, после чего суд изберет ему меру пресечения.

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