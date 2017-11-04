На Одесщине взорвался автомобиль, один человек погиб

В Беляевском районе Одесской области в результате взрыва автомобиля погиб один человек.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, сегодня, около 4.30 в селе Маяки произошел взрыв автомобиля.

Установлено, что житель города Теплодар, который работает на одном из частных рыболовных предприятий, вместе со знакомым вышел с территории причала, расположенного в Маяках, и направился к своему автомобилю Chevrolet Niva, который был припаркован неподалеку.

«Когда мужчины сели в автомобиль и водитель запустил двигатель, произошел взрыв, в результате которого 53-летний владелец машины получил телесные повреждения. Пострадавшему была вызвана скорая помощь, однако по дороге в больницу мужчина от полученных ранений скончался», - говорится в сообщении.

Пассажир автомобиля не пострадал.

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На место происшествия немедленно выехали руководители СБУ, облпрокуратуры и ГУНП в Одесской области. По данному факту начато уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

По словам начальника регионального главка полиции Дмитрия Головина, проводится расследование, по результатам которого правоохранителями будут сделаны выводы о мотиве и обстоятельства совершения данного преступления.