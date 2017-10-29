В Киеве полицейские устроили аварию - СМИ

В Киеве с участием полиции произошло ДТП, это произошло на площади Победы, пишет ТСН.

Сообщается, что по предварительной информации, виновниками ДТП являются именно правоохранители, которые спешили на вызов.

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Автомобиль, в который врезались полицейские, серьезно поврежден. На месте находятся как минимум две машины полиции.

Как сообщал УНИАН ранее, в Одессе прокуратура расследует возможное сокрытие должностными лицами патрульной полиции Одессы фактов ДТП с участием служебных автомобилей. Как сообщил УНИАН представитель прокуратуры области, в настоящее время проверяется заявление гражданина, в котором изложено информацию о возможном сокрытии должностными лицами патрульной полиции Одессы фактов дорожно-транспортных происшествий, совершенных на служебных автомобилях Toyota Prius. В прокуратуре пояснили, что открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью и служебным положением).