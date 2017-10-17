У многодетной семьи на Харьковщине могут забрать детей после смертельного пожара в доме

В Харьковской области во время пожара погибли 3-летняя девочка и ее бабушка. Трагедия произошла в селе Хотомля несколько дней назад, говорится в сюжете ТСН.

Когда дом загорелся, внутри было восемь человек – трое взрослых и пятеро детей. Самого младшего, 3-месячного Ивана, вынесли на руках, еще трое детей вместе с мамой и дедушкой выбежали сами, бабушка бросилась в соседнюю комнату спасать 3-летнюю Софийку, но не успела – женщина сгорела заживо, девочка задохнулась.

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Мама погибшей девочки рассказывает, что огонь вспыхнул, когда ее отчим просто посреди комнаты начал готовить бензиновую смесь для бензопилы. «Не знаю, как искра появилась», - утверждает она. Зато в полиции говорят, что взрослые могли курить прямо в комнате. «Вообще-то семья антисоциальная. У них в семье было заведено в доме курить», - говорит следователь Сергей Кравченко.

Четыре ребенка сейчас в больнице, состояние 6-летней девочки, которая лежит с ожогами, стабильное, два ее брата и сестра с подозрением на отравление угарным газом тоже под присмотром медиков. «Дети здоровы, никаких последствий не должно быть», - говорит заведующий отделением областной детской клинической больницы Сергей Бевз.

Тем временем сельсовет Хотомли уже превратился в небольшой склад – селяне несут вещи для пострадавшей семьи: одежду, обувь, вещи бытового обихода. При этом местные рассказывают, что семья неблагополучная: мать Оксана любит водку, не работает, пренебрегает детьми. В магазине покупает только сигареты, утверждает Татьяна Дехтярева.

«Зашла взять пачку сигарет. Водку она никогда у нас не покупала, потому что мы в долг не даем, а денег у нее почти никогда нет. Когда ребенок просит конфету, она говорит: закрой рот!», - рассказывает продавщица.

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Селяне, которые помогали тушить пожар, говорят, что и в день трагедии Оксана была нетрезвая. «Не могла толком сказать, кто в доме вообще был, кто остался, потом уже допросили», - говорит депутат сельсовета Андрей Лебеденко.

В полиции не исключают, что дети из больницы поедут не домой, а в реабилитационный центр, а мать вообще могут лишить родительских прав. За эти два дня женщина своих детей в больницу так и не пришла.

Как сообщал УНИАН, пожар в частном доме в Харьковской области, в результате которого погибли женщина и трехлетний ребенок, и еще четверо детей отравились угарным газом, произошел днем 14 октября.