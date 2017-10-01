На Житомирщине в Коростышеве ликвидировали пожар в нежилом помещении на территории санатория «Тетерев». Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области.

1 октября в 04:50 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в нежилом корпусе санатория «Тетерев», что находится в городе Коростышев. Об этом спасателям сообщил охранник заведения.

"К месту происшествия было направлено два отделения спасателей. Выяснилось, что горит деревянное здание восьмого корпуса общей площадью 200 кв.м. Через значительные пожарные нагрузки огонь быстро распространялся по помещению. Здание не эксплуатировалось около 15 лет. В ней хранилось списанное имущество, преимущественно мебель",- сказано в сообщении.

Руководитель тушения пожара принял решение о привлечении подразделения лесного хозяйства. До водоисточника, находящегося на территории санатория, затруднен подъезд пожарных автомобилей, поэтому воду приходилось забирать из другого водоема за пределами заведения.

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Силами бойцов ГСЧС и лесников в 05:12 пожар был локализован, а в 10:40 – ликвидирован. Огнем уничтожено корпус санатория. Спасателям удалось не допустить переброски пламени на соседние здания. В результате происшествия погибших и травмированных не обнаружено.

В общем, к ликвидации чрезвычайного происшествия привлекалось 10 человек личного состава подразделений ГСЧС и лесников, а также 3 единицы пожарно-спасательной техники. Причина пожара устанавливается.