На складе боеприпасов в Калиновке хранится 188 тысяч тонн боеприпасов - СМИ

На арсенале в Калиновке Винницкой области, где произошли взрывы, хранится 188 тыс. тонн боеприпасов (10 тыс. условных вагонов) на площади 60 га. Об этом сообщает местный сайт 0432.ua.

Отмечается, что среди них - ракеты системы залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град".

В то же время в Генштабе заявили, что на территории склада боеприпасов в Калиновке Винницкой области площадь возгорания составляет около 10 процентов от общей площади арсенала. В половине охваченных огнем хранилищ боеприпасы отсутствуют.

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Как известно, пожар на складах боеприпасов в Калиновке Винницкой области начался около 22:00 26 сентября. По тревоге подняты все силы службы, в том числе, и руководство. В правительстве не исключают, что причиной пожара в Калиновке могли быть внешние факторы.

На данный момент эвакуировано 28,3 тысячи человек, есть пострадавшая.