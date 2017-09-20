Мужчина ограбил пожилую женщину в подъезде киевской многоэтажки (видео)
Камера зафиксировала, как злоумышленник сначала дождался пока пенсионерка поднимется на лестницу и начнет заходить в лифт, а потом зашел за ней.
В интернете распространилось видео с камеры наблюдения в подъезде киевской многоэтажки. Запись выложили в сеть, потому что он зафиксировал случай ограбления женщины почтенного возраста молодым человеком, говорится в сюжете ТСН.
Это произошло в Дарницком районе столицы – злоумышленник сначала дождался, пока старушка поднимется на лестницу и начнет заходить в лифт, а потом зашел за ней.
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Уже через несколько секунд мужчина что-то отобрал у женщины и бросился из подъезда. Она пыталась догнать грабителя, но снова преодолеть лестницу так и не решилась.
Пользователи соцсетей призывают помочь найти вора. В полиции проверяют информацию и ищут потерпевшую.