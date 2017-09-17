Пожар в детском лагере в Одессе: Зубко созывает оперативный штаб ГСЧС

Вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко в понедельник, 18 сентября, в Одессе проведет заседание оперативного штаба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям относительно пожара в муниципальном детском лагере «Виктория». Как сообщили в пресс-службе Минрегиона, 18 сентября Зубко будет находиться с рабочей поездкой в Одессе.

Читайте такжеВ Одессе полиция расследует столкновения у мэрии, произошедшие из-за гибели детей в лагере

«В 15:00 под председательством вице-премьер-министра состоится заседание оперативного штаба ГСЧС относительно пожара в муниципальном детском лагере «Виктория». Штаб проводится по результатам заседания двух местных штабов (уже состоялись) и по результатам проведения экспертизы по пожару», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, пожар на территории детского оздоровительного комплекса «Виктория» в Одессе начался поздно вечером 15 сентября. Корпус, в котором произошел пожар, выгорел дотла. Во время пожара погибли двое детей, еще двое - госпитализированы. Позже в полиции сообщили, что обнаружен фрагмент тела девочки, которую считали пропавшей. По словам очевидцев, некоторые дети во время пожара выпрыгивали из окон здания. Полиция открыла уголовное производство по предварительной правовой квалификации ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители задержали директора «Виктории» Петроса Саркисяна и воспитательницу Наталью Янчик, которая по функциональным обязанностям должна отвечать за пожарную безопасность.

16 сентября перед зданием городского совета Одессы состоялась акция, участники которой требовали от мэра Геннадия Труханова объяснений в связи с пожаром в детском комплексе. Активисты пытались попасть в здание горсовета, в результате чего произошли столкновения с правоохранителями. По факту столкновений возле мэрии полиция начала расследование.

Согласно распоряжению председателя Одесской ОГА Максима Степанова, в области в связи с гибелью детей 16-17 сентября объявлен траур.