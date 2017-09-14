Смертельный наезд на ребенка в Николаеве: водитель грузовика сбил первоклассника

В Николаеве грузовик сбил насмерть первоклассника просто на газоне за многоэтажкой, пишет ТСН.

Сообщается, что мать вела 6-летнего сына со школы, когда мальчик побежал вперед. Именно в этот момент грузовик ЗИЛ внезапно начала сдавать назад.

Грузовик дважды переехал ребенка, пока водитель понял, что случилось. Как выяснилось, водитель стабильно нарушал ПДД - его лишили права управлять автомобилем.

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Позже стало известно, что грузовик въехал на газон чтобы добраться до стройплощадки. Местные жители сообщают, что грузовики ездят не впервые.

Мать мальчика едва не покончила с собой.