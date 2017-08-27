Сына Шуфрича могут наказать условно - Антон Геращенко

Народный депутат Украины, советник министра внутренних дел Антон Геращенко не исключает, что сына народного депутата Украины Нестора Шуфрича, который совершил ДТП в центре Киева 26 августа, могут приговорить к условному лишению свободы с уплатой большого штрафа.

Такое мнение Геращенко высказал в эфире телеканала «112 Украина».

"Уголовный кодекс за такое нарушение может давать от 3 до 6 лет лишения свободы, но с учетом того, что сын Шуфрича не был судимым, ранее не имел проблем с законом, то суд может назначить наказание в виде большого штрафа, плюс условное лишение свободы. Однако это будет решение суда. На сегодняшний день следствию нужно провести экспертизу, установить скорость, с которой двигался автомобиль, все обстоятельства этого дела. Предварительно можно сказать, что пешеход переходил по пешеходному переходу, поэтому водитель должен в любом случае его пропускать. Скорее всего, виновность водителя здесь будет очевидна", - сказал Геращенко.

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Как сообщал УНИАН, 26 августа на ул. Шота Руставели в Киеве сын народного депутата Нестора Шуфрича, находясь за рулем автомобиля марки Bentley, совершил наезд на 31-летнего пешехода, травмировав последнего. Пострадавшего с травмами госпитализировали.

В пресс-службе политика утверждали, что автомобиль Bentley не принадлежит Шуфричу-младшему, а был предоставлен автосалоном для съемок клипа его товарища, рэп-исполнителя, известного под сценическим именем Pabl.A.

По факту ДТП полиция открыла уголовное производство по признакам ч.2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Как отметили в полиции, тест показал, что сын Шуфрича на момент совершения ДТП был трезв. Также у него взяли анализы для установления наличия наркотического опьянения. Также у Шуфрича-младшего правоохранители изъяли загранпаспорт.