В Харьковской области подросток погиб от удара электротоком на железнодорожном мосту
В полиции добавили, что мальчик умер в реанимации, не приходя в сознание.
В Харьковской области 14-летний подросток погиб от удара электротоком на железнодорожном мосту.
Об этом сообщается на странице полиции Харьковщины в Facebook.
«Сотрудниками полиции установлено, что подросток вместе с компанией находился на металлических конструкциях железнодорожного моста. Во время игры парень потерял равновесие, схватился за электрический провод и упал с трехметровой высоты», - говорится в сообщении.
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В полиции добавили, что мальчик умер в реанимации, не приходя в сознание.
Информация о событии внесена в Журнал единого учета правонарушений.
Сейчас устанавливаются обстоятельства несчастного случая.