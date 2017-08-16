Под Одессой пьяный водитель врезался в полицейское авто (фото)

Под Одессой пьяный водитель врезался в полицейское авто. Об этом сообщает патрульная полиция в Facebook.

Предварительно установлено, что во время несения службы на участке обслуживания в с. Холодная Балка Беляевского района на служебный автомобиль ВАЗ, который стоял на обочине и в котором находился 26-летний полицейский, совершил наезд автомобиль «Ниссан», под управлением водителя, находящегося в состоянии сильного алкогольного опьянения.

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Сейчас водитель задержан на месте происшествия. Продолжаются первоочередные следственные действия. Участкового офицера полиции Усатовского отделения полиции с тяжелыми ранениями в крайне тяжелом состоянии госпитализировали в медицинское учреждение.

Ранее сообщалось, что в Польше перевернулся автобус, 28 человек пострадали.