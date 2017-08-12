В Польше перевернулся автобус, 28 человек пострадали

В Польше автобус лоукост-перевозчика Polski Bus, следовавший из Варшавы до Жешува попал в ДТП. Об этом сообщает Європравда со ссылкой на RMF24.

Автобус попал в аварию возле города Тарнобжег, сначала зацепил фонарь, выехал в кювет и перевернулся на бок.

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Всего в салоне автобуса путешествовали 85 человек, 28 получили ранения. На место происшествия вскоре прибыли 15 карет скорой помощи и спасательный вертолет. Семь раненых в тяжелом состоянии.

Что стало причиной аварии пока неизвестно. Полиция уже установила, что водитель был трезв. Пассажиры рассказывают, что перед ДТП слышали громкий звук с той стороны автобуса, на которой ночью водитель заменял продырявленное колесо.

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