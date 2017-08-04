На Житомирщине на трассе "Киев-Чоп" в прицепе грузовика загорелась бытовая техника

На Житомирщине сегодня ночью ликвидировали возгорание контейнеров с бытовой техникой в полуприцепе грузовика. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области.

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Как отмечается в сообщении, ночью 4 августа в 02:05 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании полуприцепа автомобиля DAF, что произошло на 167 км автотрассы "Киев-Чоп" вблизи села Новый Завод Пулинського района Житомирской области.

Водитель грузовика, двигаясь по трассе, заметил, что встречные автомобили сигналят ему фарами. Мужчина остановил транспортное средство и увидел, что из полуприцепа идет дым. Об этом он и сообщил чрезвычайникам.

Когда на место происшествия прибыли огнеборцы, из полуприцепа грузовика продолжал идти густой дым. Когда его открыли, то выяснилось, что горят контейнеры с техникой.

Силами бойцов ГСЧС в 03:10 пожар был локализован и в 04:40 – ликвидирован. В результате происшествия погибших и травмированных не обнаружено. Огонь успел уничтожить бытовую технику в полуприцепе грузовика на площади 5 кв. м. Около 6 контейнеров мчс успели вынести из горящего прицепа, тем самым, спасая их от уничтожения огнем.

В общем, к ликвидации пожара привлекалось 10 спасателей и 2 единицы пожарной техники. Причину возгорания и сумму ущерба сейчас устанавливают специалисты.