Арест бойфренда звезды Playboy Астафьевой: предпринимателю грозит до 12 лет тюрьмы

Детективы НАБУ вместе со Специальной антикоррупционной прокуратурой задержали предпринимателя Артема Кима, которого ранее украинская певица и звезда Playboy Даша Астафьева представила как нового бойфренда.

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Как сообщает "Украинская правда", сына бывшего гендиректора НАЭК "Энергоатом" и Южно-Украинской АЭС подозревают в хищении 27 млн грн "Энергоатома".

НАБУ ранее сообщило, что 2 августа был задержан подозреваемый по этому делу, однако имени задержанного не называют.

Преступление квалифицировано по ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") Уголовного кодекса.

Следователи считают, что задержанный, используя родственные связи с бывшим гендиректором "Южно-Украинская АЭС" (входит в состав "Энергоатом"), в течение 2012-2014 годов способствовал победе двух коммерческих структур в торгах по закупке электрощитового оборудования, которые проводила АЭС.

В результате того, что оборудование было поставлено по завышенным ценам, интересам государства был нанесен ущерб на 27 миллионов гривен.

Кроме задержанного 2 августа, в этом производстве 13 лицам уже сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 и ч.2 ст.205 УК Украины.

Пятеро подозреваемых объявлены в национальный и международный розыск.

Досудебное расследование продолжается, устанавливаются и другие лица, причастные к реализации коррупционной схемы.

Отмечается, что меру пресечения Киму изберут 3 августа, сейчас ведутся следственные действия. Наряду с этим известно, что предпринимателю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Даша Астафьева и Артем Ким не скрывали своих отношений, однако на данный момент модель пока никак не прокомментировала ситуацию.