Украинские пограничники задержали двух африканцев, которые пытались попасть в Румынию
Мужчинам придется вернуться в Алжир и Марокко.
В Черновицкой области сотрудники Госпогранслужбы вчера вечером задержали двух африканцев, которые пытались без документов пересечь украинско-румынскую границу.
Как сообщили в пресс-службе Черновицкого пограничного отряда, граждане Алжира и Королевства Марокко прибыли в Черновицкую область с целью дальнейшей миграции в Румынию.
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Пограничники наряда отдела «Черепковка» обнаружили нелегалов и задержали их в 200 метрах от линии госграницы.
За попытку незаконного пересечения границы правонарушителей ожидает наказание в виде наложения штрафа в размере от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан.
«А уже после решения суда, скорее всего, мужчины будут возвращены на родину», - сообщили в пресс-службе.