На Харьковщине задержали 13 украинцев при попытке незаконно пересечь границу с РФ

Сегодня ночью пограничники Харьковского отряда обнаружили и задержали 13 украинцев которые пытались незаконно пересечь государственную границу Украины. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

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Отмечается, что в рамках проведения совместной пограничной операции "Граница-2017" наряды пограничников и оперативных сотрудников с помощью тепловизора на направлении населенных пунктов Охримовка (Украина) - Красное (Российская Федерация), увидели движение в сторону государственной границы двух неизвестных транспортных средств.

"Выдвинувшись на перехват в 3 метрах от государственной границы, правоохранители задержали одно транспортное средство "УАЗ", в котором находились 12 граждан. Второе транспортное средство попыталось скрыться с места происшествия в тыл участка, но после нескольких предупредительных выстрелов вверх из устройства для отстрела резиновыми пулями в 30 метрах от госграницы автомобиль "УАЗ Патриот" и еще один гражданин также были задержаны", - говорится в сообщении.

Пограничники выяснили, что все лица являются гражданами Украины. жителями Харьковской области Волчанского района. В настоящее время украинцы задержаны в административном порядке для составления документов о попытке незаконного пересечения государственной границы Украины.