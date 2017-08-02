На Харьковщине трехлетняя девочка выпала из окна четвертого этажа

В Харьковской области в пгт Краснопавловка 1 августа трехлетняя девочка попала в больницу, выпав из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже. Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Харьковской области.

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«Со слов 25-летней матери, девочка на некоторое время осталась без присмотра взрослых и выпал из окна квартиры», - говорится в сообщении.

Ребенка в тяжелом бессознательном состоянии доставили в отделение реанимации Лозовской центральной больницы. Врачи диагностировали у пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, травму живота. Полицейские проводят дальнейшую проверку.