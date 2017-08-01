Порошенко подписал закон о введении уголовной ответственности за издевательство над животными
Теперь за издевательство над животными можно получить максимальный срок заключения, который составляет восемь лет.
Президент Петр Порошенко подписал закон, предусматривающий более жесткое наказание за жестокое обращение с животными. Соответствующие изменения внесены в Уголовный кодекс.
Читайте такжеВ Одессе задержали подозреваемого в жестоком обращении с животными (фото)Согласно ст. 299 Уголовного кодекса (в редакции закона № 2120-VIII) предусмотрено, что жестокое обращение с животными, совершенное с особой жестокостью или в присутствии малолетнего или несовершеннолетнего, или в отношении двух и более животных, или повторно, или группой лиц, или активным способом, наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.
Поэтому жестокое обращение с животными при следующих отягчающих обстоятельствах в соответствии со статьей 12 Уголовного кодекса Украины является тяжким преступлением. По правовой же позиции Конституционного суда Украины, наказание за преступление должно быть соразмерным преступлению; предусмотренный законом состав преступления и рамки наказания должны соответствовать друг другу (Решение КСУ от 2 ноября 2004 года № 15-рп/2004).
Президент также подчеркнул необходимость уточнения состава преступлений, предусмотренных частями второй и третьей новой редакции статьи 299 Уголовного кодекса Украины, поскольку названные части за одно и то же преступление - жестокое обращение с животными, совершенное в присутствии малолетнего или несовершеннолетнего, предусматривают различные виды наказания. К тому же редакция части третьей требует согласования со статьей 67 этого же Кодекса, в которой среди обстоятельств, отягчающих наказание, отсутствует такое обстоятельство, как совершение преступления активным образом.
Кроме того, необходимо усовершенствовать определение термина "передвижной зверинец", которым законом № 2120-VIII дополнена статья 1 Закона Украины "О защите животных от жестокого обращения", с целью учета специфики деятельности учреждений культуры, в частности цирков, в том числе передвижных.
В связи с изложенным президент предлагает принять безотлагательные меры по подготовке необходимых законодательных предложений и внести в установленном порядке на рассмотрение Верховной Рады соответствующий законопроект.