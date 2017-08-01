Порошенко подписал закон о введении уголовной ответственности за издевательство над животными

Президент Петр Порошенко подписал закон, предусматривающий более жесткое наказание за жестокое обращение с животными. Соответствующие изменения внесены в Уголовный кодекс.

Читайте такжеВ Одессе задержали подозреваемого в жестоком обращении с животными (фото)Согласно ст. 299 Уголовного кодекса (в редакции закона № 2120-VIII) предусмотрено, что жестокое обращение с животными, совершенное с особой жестокостью или в присутствии малолетнего или несовершеннолетнего, или в отношении двух и более животных, или повторно, или группой лиц, или активным способом, наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Поэтому жестокое обращение с животными при следующих отягчающих обстоятельствах в соответствии со статьей 12 Уголовного кодекса Украины является тяжким преступлением. По правовой же позиции Конституционного суда Украины, наказание за преступление должно быть соразмерным преступлению; предусмотренный законом состав преступления и рамки наказания должны соответствовать друг другу (Решение КСУ от 2 ноября 2004 года № 15-рп/2004).

Президент также подчеркнул необходимость уточнения состава преступлений, предусмотренных частями второй и третьей новой редакции статьи 299 Уголовного кодекса Украины, поскольку названные части за одно и то же преступление - жестокое обращение с животными, совершенное в присутствии малолетнего или несовершеннолетнего, предусматривают различные виды наказания. К тому же редакция части третьей требует согласования со статьей 67 этого же Кодекса, в которой среди обстоятельств, отягчающих наказание, отсутствует такое обстоятельство, как совершение преступления активным образом.

Кроме того, необходимо усовершенствовать определение термина "передвижной зверинец", которым законом № 2120-VIII дополнена статья 1 Закона Украины "О защите животных от жестокого обращения", с целью учета специфики деятельности учреждений культуры, в частности цирков, в том числе передвижных.

В связи с изложенным президент предлагает принять безотлагательные меры по подготовке необходимых законодательных предложений и внести в установленном порядке на рассмотрение Верховной Рады соответствующий законопроект.