Во Львове произошли сильные задымления сразу на двух электроподстанциях

Во вторник, 1 августа, на электроподстанциях на ул. Замарстыновской и ул. Владимира Великого, которые питают электротранспорт, возникли сильные задымления. Об этом сообщает ZAXID.NET со ссылкой на пресс-службу ГСЧС во Львовской области.

Так, примерно в 17:23 чрезвычайникам поступило сообщение о пожаре на электроподстанции на ул. Владимира Великого, 52, а о 17:40 сообщили о пожаре на электроподстанции на ул. Замарстыновской. На ул. Владимира Великого выехали восемь, а на ул. Замарстыновскую пятеро спасателей.

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По состоянию на 19:20 спасатели выяснили, что возгораний не было, однако были сильные задымления, которые уже удалось ликвидировать. Электроподстанции принадлежат ЛКП «Львовэлектротранс». Из-за перебоев в их работе остановились часть маршрутов елетротранспорта.

Как сообщал УНИАН, спасатели ликвидировали пожар площадью 2 га на острове Хортица в Запорожье.