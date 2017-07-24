На Николаевщине в страшной аварии погибла прокурор

На автодороге М-13 "Кировоград – Платоново" в Арбузинском районе Николаевской области в субботу, 22 июля, около 8:30 автомобиль Chery Tiggo съехал в кювет и столкнулся с деревом, сообщает полиция в Facebook.

Водитель ехал со стороны Кроповницкого в направлении Первомайска. По предварительным данным, сначала он наехал на выбоину на проезжей части, а затем съехал в кювет.

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На месте происшествия погибла 41-летняя пассажирка, Татьяна Чеботарева, прокурор Кировоградской местной прокуратуры, младший советник юстиции.

"Водитель, взрослый пассажир и двое детей с телесными повреждениями доставлены в Величковский ЦРБ на территории Кировоградской области", - отметили в ведомстве.

Как известно, ранее под Одессой в ДТП погибла специальный корреспондент издания "Страна.юа".