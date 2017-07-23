На Житомирщине спасатели изъяли тело утопленника из пруда

В Житомирской области в Чудновском районе спасатели изъяли тело утопленника из пруда.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, 22 июля в 21:13 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что необходима помощь спасателей по извлечению тела человека из пруда. Трагический случай произошел на местном водоеме в селе Будичаны Чудновского района.

На месте происшествия спасатели на надувной лодке провели поисковые работы и с помощью багра и спасательной веревки достали тело из воды. Глубина водоема в том месте составляла более 4 м. Погибшим оказался 21-летний житель села Михнів Ізяслівського района Хмельницкой области.

Со слов очевидцев выяснилось, что утопленник вместе со своей сестрой и друзьями отдыхали на берегу пруда и употребляли алкогольные напитки. Немного погодя он пошел к плотине и, прыгнув с нее в воду, начал тонуть. После сообщения о происшествии оперативно-спасательную службу и до прибытия спасателей друзья пытались достать мужчину самостоятельно, но все их попытки оказались тщетными.

Подобный трагический случай произошел в тот же день, вблизи села Великий Дивлин Лугинского района. Там, в местном карьере, утонул 26-летний житель пгт Бучмани Олевского района.

Пока окончательные обстоятельства происшествий устанавливаются специалистами.

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Чтобы не допустить подобных жизненных трагедий, руководитель спасательной службы Житомирской области Игорь Никитчук обратился к жителям региона с просьбой соблюдать правила безопасного отдыха на водных объектах! В частности, отдыхать следует только в специально отведенных и оборудованных для этого местах, где дежурят спасательные посты.

«Крайне опасно купаться в местах стихийного отдыха, где не обследовано, не очищено от камней, стекла или посторонних предметов дно. Часто в таких местах заход в воду не пологий, а с резкими обрывами и подводными течениями. Запрещается заходить в воду с быстрым течением в нетрезвом состоянии»,- отметил Никитчук.